Россиянка Горячкина одержала вторую победу на турнире претенденток-2024

Российская шахматистка Александра Горячкина одержала победу в 6-м туре турнира претенденток-2024. Россиянка черными фигурами обыграла Нюргул Салимову из Болгарии.

Для 25-летней россиянки это вторая победа на турнире. Она с 4 очками занимает 2-е место в турнирной таблице.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.