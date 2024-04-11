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Сегодня, 02:40

Россиянка Горячкина одержала вторую победу на турнире претенденток-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская шахматистка Александра Горячкина одержала победу в 6-м туре турнира претенденток-2024. Россиянка черными фигурами обыграла Нюргул Салимову из Болгарии.

Для 25-летней россиянки это вторая победа на турнире. Она с 4 очками занимает 2-е место в турнирной таблице.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.

Шахматы
Александра Горячкина
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