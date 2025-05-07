Шахматы
7 мая, 21:01

Обвиненный в жульничестве Ниманн заявил, что прошел полиграф

Камила Абдурахманова
корреспондент

Американский шахматист Ханс Ниманн, которого обвиняют в жульничестве, заявил, что прошел тест на детекторе лжи.

В декабре на чемпионате мира по блицу российский шахматист Даниил Дубов не вышел на партию против Ниманна. Американец обвинил соперника в трусости и предложил провести матч. Встреча прошла в начале марта в Москве. По условиям Дубов как победитель мог задать Ниманну любой вопрос при подключенном к полиграфу сопернике. Однако представитель США отказался отвечать на полиграфе и обвинил российского гроссмейстера в неуважении.

«Полиграф пройден по всем фронтам. Вы когда-нибудь жульничали за доской? Нет. Вердикт: правда. Думаю, пришло время для реванша с Дубовым. Буду в Москве через две недели!» — написал Ниманн в социальных сетях.

В сентябре 2022 года норвежский шахматист Магнус Карлсен, лидер мирового рейтинга, снялся с последнего этапа Grand Chess Tour в США после поражения от Ханса Ниманна. По информации норвежского издания VG, Карлсен заподозрил соперника в мошенничестве. Также портал chess.com уличил Ниманна в нечестной игре более чем в 100 онлайн-партиях.

В июне 2023 года Федеральный суд США отклонил иск Ниманна к Карлсену. В августе того же года шахматисты урегулировали судебный спор. Во время конфликта Карлсен отказывался играть с Ниманном.

  • shpura

    В какой стране он прошел полиграф?

    07.05.2025

  • Ж и в о й

    Шарики подсказывают Хансу правильные ответы на полиграфе. А вообще говорят, что подготовленный человек спокойно все эти детекторы лжи обманет.

    07.05.2025

  • ToLkUnet

    Хороший жулик и полиграф нае...

    07.05.2025

