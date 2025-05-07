Шахматы
Карякин бросает вызов
7 мая, 21:40

Обвиненный в жульничестве шахматист Ниманн прошел проверку на полиграфе

Алина Савинова

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн заявил, что прошел проверку на полиграфе.

В марте Ниманн проиграл россиянину Даниилу Дубову в матче по блицу. Согласно озвученным договоренностям американец должен был пройти детектор лжи, ответив на вопрос «Читерил ли он вживую».

«Полиграф пройден, пройден по всем фронтам. Вы когда-нибудь жульничали за доской? Нет. Вердикт: правда. Думаю, пришло время для реванша с Дубовым. Буду снова в Москве через две недели», — написал Ниманн в своих соцсетях.

В сентябре 2022 года норвежец Магнус Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве после того, как американец прервал его серию побед, длившуюся 53 партии, но в августе 2023-го Chess.com объявил о мирном урегулировании спора между шахматистами. Позднее российский шахматист Владимир Крамник провел две партии с Ниманном на портале Chess.com и заявил о странностях в игре американца.

«Динамо» осталось без защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
  • SR239

    Надо иметь очень мало забот в жизни , чтобы быть сильно озабоченным этой темой .

    10.05.2025

  • bvp

    И здесь нае..л.

    08.05.2025

  • Spacewalker

    Что то поздновато проверка на полиграфе прошла, когда в принципе и уже не нужна согласно условиям поединка с Дубовым. Также вопрос кто это и где это всё проводил и в каких условиях. Почему тогда в марте Ниман не захотел делать проверку. Не был готов? К чему не был готов? Также насколько я помню очень многое с полиграфом зависит от того как вопросы формулируются. В общем, вопросов стало только больше.

    08.05.2025

  • Хищник

    Матч с Дубовым игрался в начале марта.Потом, Ниманн два месяца проходил курс под названием "как обмануть полиграф" ?

    07.05.2025

