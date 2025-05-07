Обвиненный в жульничестве шахматист Ниманн прошел проверку на полиграфе

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн заявил, что прошел проверку на полиграфе.

В марте Ниманн проиграл россиянину Даниилу Дубову в матче по блицу. Согласно озвученным договоренностям американец должен был пройти детектор лжи, ответив на вопрос «Читерил ли он вживую».

«Полиграф пройден, пройден по всем фронтам. Вы когда-нибудь жульничали за доской? Нет. Вердикт: правда. Думаю, пришло время для реванша с Дубовым. Буду снова в Москве через две недели», — написал Ниманн в своих соцсетях.

В сентябре 2022 года норвежец Магнус Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве после того, как американец прервал его серию побед, длившуюся 53 партии, но в августе 2023-го Chess.com объявил о мирном урегулировании спора между шахматистами. Позднее российский шахматист Владимир Крамник провел две партии с Ниманном на портале Chess.com и заявил о странностях в игре американца.