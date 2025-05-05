Шахматы
5 мая, 16:13

Сергей Карякин и Хоу Ифань выступят на международном турнире по быстрым шахматам в Москве

Анатолий Курагин
Сергей Карякин.
Фото ФШР

Титулованные игроки из России, Азербайджана, Казахстана, Индии, Ирана и Китая примут участие в Международному турнире по быстрым шахматам «Шахматные звезды 5.0», который состоится с 25 по 30 июня в Москве. В предварительной заявке такие известные гроссмейстеры, как Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Владислав Артемьев, Амин Табатабаи, Раунак Садхвани, Хоу Ифань, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Бибисара Асаубаева и Валентина Гунина. Общий призовой фонд соревнований — 15 миллионов рублей. Вместе со взрослыми звездами и юными шахматистами из России впервые сыграют дети-спортсмены из других стран. Главной площадкой соревнований станет павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве.

В этом году в финале турнира «Шахматные звезды 5.0» впервые примут участие юные спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других стран.

Отборочные этапы для детей пройдут в Москве 25 мая (ТРК VEGAS Кунцево), 1 июня (Хорошевская школа) и 8 июня (ТРЦ «Ривьера»). Более 100 финалистов одновременно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях (до 9 лет, до 11 лет, до 13 лет, до 17 лет). Мастер-классы гроссмейстеров для детей, торжественное открытие и официальная жеребьевка турнира состоятся 25 июня. С 26 июня начнутся соревнования гроссмейстеров.

Главный судья турнира — исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артем Ахметов, комментатор основного турнира у взрослых — международный гроссмейстер Сергей Шипов. «Наша миссия — развивать шахматный спорт, вдохновлять новое поколение игроков и создавать площадку для обмена опытом. Мы уверены, что каждый ход на доске приближает нас к нашей общей цели — популяризации шахмат и воспитанию будущих чемпионов», — отметил генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

