Непомнящий вышел в полуфинал турнира Карлсена

Ян Непомнящий одержал победу над Хикару Накамурой в четвертьфинале онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational, четвертого этапа серии Meltwater Champions Chess Tour, проходящего на портале Chess24. В полуфинале московский гроссмейстер встретится с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

После первого матча 1/4 финала счет в поединке был равным — 2:2 (0-1, 1-0, 1/2, 1/2). Но во втором Непомнящий убедительно доказал свое превосходство, взяв верх со счетом 2,5:0,5 (1-0, 1-0, 1/2). В других матчах Магнус Карлсен победил Левона Ароняна (2,5:0,5, 2:1). Уэсли Со был сильнее Алирезы Фируджи (2,5:0,5, 2,5:0,5), Аниш Гири одолел Максима Вашье-Лаграва (2:2, 3:1). Во втором полуфинале встретятся Уэсли Со и Аниш Гири.

(Эльдар Мухаметов)