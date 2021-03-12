В Москве определят чемпионов города по рапиду

Чемпионаты Москвы по быстрым шахматам среди мужчин и женщин в этом году пройдут на двух площадках. Общий призовой фонд соревнований составит 160 000 рублей. Полуфиналы мужского первенства состоятся в ближайшие выходные, 13 и 14 марта, одновременно в Московском шахматном клубе на Тверском бульваре и Центральном доме шахматиста на Гоголевском бульваре.

Финал мужского чемпионата пройдет 20 и 21 марта в Центральном доме шахматиста, чемпионат Москвы по рапиду среди женщин — 20 и 21 марта в Московском шахматном клубе. В обоих турнирах участники сыграют 9 туров по швейцарской системе. В финале мужского чемпионата выступят шахматисты, прошедшие отбор в полуфиналах, и спортсмены с рейтингом ФИДЕ или ФШР 2300 и выше. В женском чемпионате сыграют шахматистки с рейтингом 2050 и выше. Спортсмены, занявшие в чемпионатах 1-4 места, получат право выступить в чемпионате России по быстрым шахматам в качестве основных участников — среди мужчин и женщин соответственно.

(Эльдар Мухаметов)