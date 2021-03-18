Кубок древних столиц пройдет в Суздале

Педагогический шахматный союз при поддержке Шахматной федерации Владимирской области организует фестиваль «Кубок древних столиц». Соревнования пройдут в ГТК «Суздаль» с 30 апреля по 6 мая. В программу войдут соревнования по классическим шахматам, рапиду, блицу, а также конкурс решения задач. Все турниры проводятся с обсчетом рейтингов ФИДЕ и ФШР. Основным соревнованием в рамках фестиваля станет турнир по классическим шахматам. Участники будут поделены на категории с учетом возраста и уровня игры.

Открытый турнир для всех желающих пройдет с 30 апреля по 6 мая. Будет сыграно семь туров с контролем 90 минут с добавлением 30 секунд на ход. Турниры по классике для детей состоятся в четыре дня с 1 по 4 мая в восемь туров с контролем 50 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход. Турниры по блицу, рапиду и конкурс решения задач будут проводиться в вечернее время с 18.00. Конкурс решения задач состоится 2 мая, рапид — 4 мая, блиц — 5 мая. В турнирах по быстрым шахматам, блицу и шахматной композиции участники делятся по возрастам.

Проект «Кубок древних столиц» регулярно проводится командой ПШС с 2011 года.

(Этери Кублашвили)