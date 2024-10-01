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Сегодня, 12:30

Непомнящий допустил возможность сыграть в Суперфинале-2025 чемпионата России

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Сильнейший российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «СЭ» отметил, что в следующем году самые важные турниры — это Кубок мира и «Большая швейцарка».

— Уже строили планы на следующий год? Есть вероятность, что мы увидим вас на «Аэрофлот опен»?

— Пока не знаю. Понятно, что следующий год очень важен для меня в плане FIDE Circuit и борьбы за попадание на турнир претендентов. Кубок мира, «Большая швейцарка» — это в совокупности пять мест [на турнир претендентов] и еще два места из FIDE Circuit. Поэтому до конца октября будет плюс/минус свободное время, а затем начну строить планы на следующий сезон.

Найти подходящие турниры во всех форматах и сверстать четкий/разумный календарь — это будет один из элементов подготовки. Все-таки последние годы я жил в формате «турнир претендентов — матч — турнир претендентов — матч»... Это чуть упрощает выбор, где играть, где не играть. Ясно, какой турнир важный, какой второстепенный.

А вот в следующем году самые важные турниры — это Кубок мира и «Большая швейцарка», но и остальные старты также приобретают особое значение из-за новых правил отбора. Да, я не их фанат, но что есть, то есть.

Ян&nbsp;Непомнящий. «В идеале шахматам стоит перейти на теннисную рейтинговую систему». Мнение Яна Непомнящего

— Очки, заработанные в суперфинале чемпионата России, подходят под систему FIDE Circuit?

— Один внутренний турнир идет в зачет. Поэтому сыграть суперфинал было бы не лишним, но есть несколько проблем. Во-первых, чемпионат России всегда проводится в независимые сроки. Например, в этом году он проходил летом, когда у меня уже была запланирована поездка в Сент-Луис. Так же как и в 2022 году. Поэтому если вынести суперфинал на какую-то разумную дату, то, наверное, больше шансов, что получится сыграть. Второй момент — с тем составом, который собирается на суперфиналах (в силу объективных и субъективных причин), много очков Circuit не набрать. Если выигрываешь сильный круговой турнир, то можно заработать 25 очков. В чемпионате России — навскидку — максимум 16-17.

Непомнящий выигрывал Суперфинал в 2010 и 2020 годах. Последний два турнира выиграл Владислав Артемьев.

Ян Непомнящий
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