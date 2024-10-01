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Непомнящий о меме с командного ЧМ: «Не разделяю всеобщего ажиотажа вокруг этой фотографии»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Сильнейший российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «СЭ» высказался о читерстве в шахматах, как экзистенциальной угрозе.

— Ваша фотография с командного ЧМ в столице Казахстана, где вы наблюдаете, как Рихард Раппорт обыгрывает Магнуса Карлсена, стала настоящим мемом. Много сообщений получили в те дни?

— До сих пор про это мне пишут. Да, получился забавный мем, но, честно говоря, я не разделяю всеобщего ажиотажа вокруг этой фотографии.

— Илья Левитов, комментируя ваши последние успехи, написал: «Когда античитинг работает, в финалах играют Карлсен, Аронян, Грищук, Фируджа, Непомнящий и так далее. А бывают турниры чудес, и ты видишь других героев. И играют они как-то чудесно, и все варианты складываются. Это не значит, что какой-нибудь молодой талант не может обыграть Грищука. Могут и обыгрывают. Но мы их знаем — это сильные шахматисты, которые доказывают свой уровень в живых турнирах». Согласны с этой точкой зрения?

— Это большая тема для спекуляций, как в общепринятом выражении: стакан наполовину пуст или наполовину полон. В онлайн-шахматах действительно порой смущает, когда ты без шансов проигрываешь тому или иному международному мастеру. Но с другой стороны, в интернете пока все-таки ничего сверхсерьезного и не разыгрывается. А вот уверенности, что этого (читерства. — Прим. «СЭ») не происходит при игре за доской офлайн, со временем все меньше и меньше.

Ян&nbsp;Непомнящий. «В идеале шахматам стоит перейти на теннисную рейтинговую систему». Мнение Яна Непомнящего

Шахматы
Ян Непомнящий
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