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Непомнящий о ЧМ по рапиду и блицу: «В этом году постараюсь отдельно подготовиться к этим турнирам»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Сильнейший российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «СЭ» заявил, что сыграет на чемпионате мира по рапиду и блицу, который состоится в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

— В конце декабря планируете выступить на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке?

— Хотел бы сыграть, у меня есть действующая американская виза. Понятно, что необычно встретить Новый год не дома, но, с другой стороны, Нью-Йорк не самое скучное место в мире.

В этом году постараюсь отдельно подготовиться к ЧМ, так как календарь более-менее разгружен. Обычно приезжал на эти турниры и играл их по наитию. Может быть, в этом году будет более серьезная подготовка. Но опять же, надо понять, когда пройдет финал Champions Chess Tour в Норвегии.

Ян&nbsp;Непомнящий. «В идеале шахматам стоит перейти на теннисную рейтинговую систему». Мнение Яна Непомнящего

В 2015-м Непомнящий стал вице-чемпионом мира по блицу.

Шахматы
Ян Непомнящий
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