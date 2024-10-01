«В идеале шахматам стоит перейти на теннисную рейтинговую систему». Мнение Яна Непомнящего

Сильнейший шахматист России — о победе в Мемориале Гашимова, подготовке к ЧМ в Нью-Йорке и мечте выиграть Олимпиаду.

В выходные в Шуше завершился Мемориал Вугара Гашимова, который традиционно собирает в Азербайджане элитный состав (четыре раза турнир выигрывал Магнус Карлсен, в 2023 году итоговую победу одержал Видит Гуджрати). На этот раз восемь гроссмейстеров сыграли один круг в быстрые шахматы, где за победу начислялось два очка, за ничью — одно, а также два круга в блиц. Результаты в обоих турнирах суммировались; при дележе в приоритете было количество очков, набранное в рапиде. По итогам обоих соревнований первое место занял Ян Непомнящий, набравший 19 очков. На одно очко россиянин опередил Нодирбека Абдусатторова, на три очка — Шахрияра Мамедьярова, на 4,5 — действующего чемпиона России Владислава Артемьева.

Помимо победы на Мемориале Гашимова на прошлой неделе Непомнящий также отобрался в финал Champions Chess Tour, который пройдет в декабре в Осло. Мы связались с Яном, чтобы обсудить его последние успехи и поговорить о планах на следующий год, который будет очень важным в борьбе за шахматную корону.

Больше не буду сводить два турнира одновременно

— Могли бы выделить несколько партий, которые запомнились в Азербайджане?

— Всегда сложно отвечать на этот вопрос, когда турнир проходит с быстрым контролем. В таких случаях есть большая разница между оценкой позиции и результатом, особенно в блице. Да, какие-то отдельные партии получились неплохими. Например, с Владом Артемьевым в рапиде или заключительная партия с Айдыном Сулейманлы, когда мне надо было победить, чтобы обеспечить себе итоговое первое место.

— Давно не выигрывали крупные турниры. Испытали какие-то особые чувства?

— Нет, если честно, вообще об этом не думаю.

— Помимо победы на Мемориале Гашимова вы параллельно играли онлайн в Julius Baer Generation Cup. Не тяжело было участвовать в нескольких турнирах одновременно?

— У меня уже был опыт участия в двух турнирах одновременно. В прошлом году я играл на Levitov Chess Week в Амстердаме и онлайн-турнире на Chess.com. Так получилось и сейчас. Интересный опыт, но специально я точно больше не буду сводить два турнира одновременно. Играть весь день без перерыва — это сверхнагрузки.

— Такое ощущение, что в последнее время вы играете в режиме нон-стоп, почти каждую неделю.

— Скорее так кажется. Очень интенсивный график был летом. Все этапы Grand Chess Tour, плюс был еще командный ЧМ в Казахстане и много онлайн-турниров. Сейчас у меня наступает небольшой перерыв до конца года. Отчасти это связано с визовыми проблемами. Долго делается виза в Великобританию, поэтому я уже точно пропускаю Global Chess League-2024 (Яна заменит Алиреза Фируджа. — Прим. «СЭ»). Возможно, сыграю на WR Chess Masters Cup-2024 (14-18 октября), но гарантии, конечно, нет.

— WR Chess Masters Cup-2024 Вадима Розенштейна пройдет в необычном формате: 16 человек по нокаут-системе будут играть по две партии в день с укороченным классическим контролем. Ранее немецкий бизнесмен также проводил командный чемпионат мира по рапиду и блицу в Астане (команда Непомнящего выиграла турнир по блицу). Розенштейн пытается как-то разнообразить шахматный календарь?

— Вадим любит шахматы, с удовольствием играет на регулярной основе. У него много интересных идей в плане турниров. Особенно мне нравится командный ЧМ, где в одной команде играют мужчины, женщины, любители. Так получилось, что в прошлом году возникло сразу два таких турнира: Global Chess League (чуть более закрытый) и турнир, который Вадим проводил с ФИДЕ. Он более массовый и довольно удачно вписывается в шахматный календарь.

— Ваша фотография с командного ЧМ в столице Казахстана, где вы наблюдаете, как Рихард Раппорт обыгрывает Магнуса Карлсена, стала настоящим мемом. Много сообщений получили в те дни?

— До сих пор про это мне пишут. Да, получился забавный мем, но, честно говоря, я не разделяю всеобщего ажиотажа вокруг этой фотографии.

— Илья Левитов, комментируя ваши последние успехи, написал: «Когда античитинг работает, в финалах играют Карлсен, Аронян, Грищук, Фируджа, Непомнящий и так далее. А бывают турниры чудес, и ты видишь других героев. И играют они как-то чудесно, и все варианты складываются. Это не значит, что какой-нибудь молодой талант не может обыграть Грищука. Могут и обыгрывают. Но мы их знаем — это сильные шахматисты, которые доказывают свой уровень в живых турнирах». Согласны с этой точкой зрения?

— Это большая тема для спекуляций, как в общепринятом выражении: стакан наполовину пуст или наполовину полон. В онлайн-шахматах действительно порой смущает, когда ты без шансов проигрываешь тому или иному международному мастеру. Но с другой стороны, в интернете пока все-таки ничего сверхсерьезного и не разыгрывается. А вот уверенности, что этого (читерства. - Прим. «СЭ») не происходит при игре за доской офлайн, со временем все меньше и меньше.

Фото Global Look Press

Моя мечта — выиграть Олимпиаду со сборной России

— Вы возобновили ведение YouTube-канала и уже приглашали в «Неподкаст» Владимира Крамника и Александра Грищука. С кем-то из топ-гроссмейстеров планируете еще пообщаться в эфире в ближайшее время?

— Когда было побольше свободного времени — июнь, июль, — я вел канал более активно. Сейчас тоже думаю над тем, с кем организовать беседу, и нахожусь в поисках формата. Уходить в развлекательный контент не хочется, а серьезные видео не слишком популярны. Аудитория больше привыкла к более легкому формату. А касательно подкаста — у меня есть большой выбор гостей из известных российских шахматистов, которые пока у меня не были. Плюс всегда можно делать какие-то подкасты с теми, кто уже был.

— Александр Грищук говорил, что у него была мечта поехать на Олимпиаду в качестве тренера и он смог ее осуществить со сборной Ирана. Звали ли вас в Будапешт в этом статусе? И в целом было бы интересно попробовать себя в роли тренера в будущем?

— Нет, в Венгрию не звали. Моя мечта — выиграть Олимпиаду со сборной России. Но по нынешней тенденции сделать это будет непросто, даже если мы получим допуск. Команды, где люди набирают 9 из 10 или 10 из 11 на первой или третьей доске, впечатляют. Укомплектовать нашу сборную игроками первой десятки не представляется возможным. Но надеюсь, что у нас вырастет новое молодое поколение и мы дадим бой.

— В Live-рейтинге всего три россиянина стоят в 2700 (помимо Непомнящего, это Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев).

— В быстрые контроли рейтинги у наших ребят повыше, но в классическом сейчас действительно странное время для наших шахмат. И речь скорее не про 2700, а про отсутствие игроков элиты, способных закрепиться в топ-10.

— Помимо сверхуверенной победы Индии что-то еще впечатлило на Олимпиаде?

— Насколько я понял, сначала в Будапеште была ужасная засуха, а потом наводнение. Видимо, для участников это было запоминающееся. (Смеется.) А если сравнивать с Олимпиадой-2022 в Ченнае, когда Узбекистан сенсационно выиграл золото, то сейчас победа досталась одному из двух рейтинг-фаворитов. Причем разгромно. Сборная США теряла очки с не самыми сильными сборными, а Китаю, где один из сильнейших игроков — Дин Лижэнь — не в форме, состязаться с индийцами было практически нереально.

За женским турниром я следил не очень внимательно, но там тоже выиграла Индия, оформив золотой дубль. Правда, борьба была более упорной.

— В «Неподкасте» вы обсуждали с Грищуком систему FIDE Circuit, и он сказал, что это самое ужасное нововведение ФИДЕ за многие годы. У вас схожая точка зрения?

— Минусов явно больше, чем плюсов, но самое главное, что эта система максимально сырая на данном этапе. Нет баланса между круговыми и опен-турнирами. Есть такая интересная деталь, что в круговиках (даже самых сильных) очки в FIDE Circuit начисляются только за первые три места. В опен-турнирах — за первые десять мест. Понятно, что всегда можно сказать, что «на зеркало неча пенять, коли рожа крива», но приведу конкретный пример. В этом году я был в дележе призового места на турнире претендентов в Торонто и получил за него какие-то очки. А в Бухаресте занял пятое место, и получается, что в Румынию я ездил туристом (если говорить о FIDE Circuit). На мой взгляд, это абсурдно. Понятно, что эта система была введена, чтобы помочь молодым шахматистам, которые врываются в элиту, но не имеют большого количества приглашений, поэтому они очень много и интенсивно играют. С одной стороны, плотный график, с другой — намного больше возможностей.

Если посмотреть, кто сейчас лидирует в FIDE Circuit, то можно говорить, что в конце года может развернуться настоящая борьба, но когда за полгода у Эригайси и Абдусатторова по 75 очков, а у меня 17, у Каруаны — 15... Лето изменило диспозицию, но видно, что фавориты остались те же. Говорю это не к тому, что эти шахматисты недостойны участия [в турнире претендентов]. Это очень сильные игроки — Нодирбек и Арджун, — но попытка определить лучших скорее по интенсивности выступления, нежели по другим критериям, довольно спорна. Некоторые опен-турниры, о существовании которых знали только их постоянные участники, неожиданно стали популярны. Здорово, что на них приезжают сильные шахматисты, но это нарушает экосистему. Люди, которые ездят на эти турниры, чтобы банально заработать, будут оставаться за чертой призеров. Потому что банально будет суперсильный состав. А топы приезжают больше не из-за заработка, а чтобы набрать очки в FIDE Circuit.

— Согласны с мнением Евгения Томашевского, который говорит, что сейчас в опенах настоящий эпицентр шахмат?

— Отчасти да. Но тут важно понимать, что сейчас стало гораздо проще дойти до определенного уровня, так как дебютные курсы появились в максимально открытом доступе. Из-за этого планка среднего уровня довольно сильно поднялась. Плюс рейтинг довольно медленно меняется. Система ЭЛО объективно корректна, но корректна на большой дистанции. Она не успевает за притоком новых игроков. Так что опены стали интереснее, но опять же опены — это только часть шахмат.

Мне нравится идея проводить нокаут-турниры. Говорил об этом непосредственно с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем. В идеале шахматам стоит перейти на теннисную систему с рейтингами, которые буду считаться в течение года. С нынешними изменениями в шахматах это напрашивается. Поэтому я бы хотел, чтобы нокаут был стандартом для крупных соревнований и, может быть, вообще для всех соревнований.

— Нокаут-система по примеру Кубка мира?

— Да. Возможно, с двойным выбыванием. Не вижу в этом ничего плохого, чтобы у проигравшего один матч был второй шанс.

Фото Global Look Press

Сыграть суперфинал-2025 было бы не лишним

— В этом году Магнус Карлсен анонсировал серию супертурниров по шахматам Фишера. Якобы на нее уже выделили 10 миллионов евро. Связывались ли с вами? Будете ли играть в этой серии?

— В этом году я имел разговор с организаторами (думаю, они берут рейтинг-лист и идут сверху вниз). Я так понял, что их цель — взять первых 20-25 человек по рейтингу, но больше никаких деталей не знаю. Да, был громкий анонс, но думаю, что четкие сроки проведения турниров не назовет никто. Буду ждать, следить за развитием событием.

— На последнем чемпионате мира по шахматам Фишера вы обыграли Карлсена и только в финале обидно проиграли Хикару Накамуре. Грустное воспоминание?

— Да, когда мне была нужна ничья, я умудрился проиграть подавляющую позицию Хикару. Однако это специфика армагеддона. В целом шахматы Фишера хороши тем, что значительную часть дня можно посвятить отдыху и приятным делам, а не подготовке к партиям и не повторениям дебютных вариантов. Больше решается за доской.

— В этом году прошло несколько опенов в формате «две партии в классику в день». Тоже меньше подготовки, больше нестандартных идей?

— Я бы так не сказал. Подготовки, наоборот, становится больше, поскольку надо в дебютном плане разобрать сразу двух оппонентов. Конечно, такой формат имеет право на существование, но мне всегда казалось, что это соревнования на износ. Обычно они проводились в том случае, когда организаторы стараются уложиться в максимально короткие сроки, чтобы банально сэкономить. Мне кажется, это всегда была главная мотивация.

Но сейчас календарь стал интенсивнее и, возможно, просто пытаются избежать накладок. Сейчас я отчасти был в этом статусе, когда играл два разных турнира — днем и вечером. Повторюсь, это формат для гурманов. Постоянно выступать в таком графике тяжело.

— Уже строили планы на следующий год? Есть вероятность, что мы увидим вас на «Аэрофлот опен»?

— Пока не знаю. Понятно, что следующий год очень важен для меня в плане FIDE Circuit и борьбы за попадание на турнир претендентов. Кубок мира, «Большая швейцарка» — это в совокупности пять мест [на турнир претендентов] и еще два места из FIDE Circuit. Поэтому до конца октября будет плюс/минус свободное время, а затем начну строить планы на следующий сезон.

Найти подходящие турниры во всех форматах и сверстать четкий/разумный календарь — это будет один из элементов подготовки. Все-таки последние годы я жил в формате «турнир претендентов — матч — турнир претендентов — матч»... Это чуть упрощает выбор, где играть, где не играть. Ясно, какой турнир важный, какой второстепенный.

А вот в следующем году самые важные турниры — это Кубок мира и «Большая швейцарка», но и остальные старты также приобретают особое значение из-за новых правил отбора. Да, я не их фанат, но что есть, то есть.

— Очки, заработанные в суперфинале чемпионата России, подходят под систему FIDE Circuit?

— Один внутренний турнир идет в зачет. Поэтому сыграть суперфинал было бы не лишним, но есть несколько проблем. Во-первых, чемпионат России всегда проводится в независимые сроки. Например, в этом году он проходил летом, когда у меня уже была запланирована поездка в Сент-Луис. Так же как и в 2022 году. Поэтому если вынести суперфинал на какую-то разумную дату, то, наверное, больше шансов, что получится сыграть. Второй момент — с тем составом, который собирается на суперфиналах (в силу объективных и субъективных причин), много очков Circuit не набрать. Если выигрываешь сильный круговой турнир, то можно заработать 25 очков. В чемпионате России — навскидку — максимум 16-17.

Фото Global Look Press

Постараюсь отдельно подготовиться к ЧМ по рапиду и блицу

— А в конце декабря планируете выступить на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке?

— Хотел бы сыграть, у меня есть действующая американская виза. Понятно, что необычно встретить Новый год не дома, но, с другой стороны, Нью-Йорк не самое скучное место в мире.

В этом году постараюсь отдельно подготовиться к ЧМ, так как календарь более-менее разгружен. Обычно приезжал на эти турниры и играл их по наитию. Может быть, в этом году будет более серьезная подготовка. Но опять же, надо понять, когда пройдет финал Champions Chess Tour в Норвегии.

— Ваш менеджер Зоя Арнацкая активно развивает шахматную платформу myChess. Как вам идея проекта и глубоко ли вы в него погружены?

— Я помогал на этапе создания, давал советы, чтобы сделать платформу удобнее для игроков. Мог дать свою экспертизу, как человек, который много где поиграл. На всех плюс/минус крупных игровых зонах я проводил много времени, когда был помоложе. Плюс у меня есть аккаунт на myChess. Иногда захожу там поиграть, но пока платформа только набирает обороты.

— Как думаете, реально ли, что в будущем там будут проводиться столь популярные у гроссмейстеров всего мира турниры, как на Chess.com?

— Почему нет? Все зависит от массовости, организационных вопросов, в том числе античитерского контроля. В этом плане на myChess есть свои фишки, но понятно, что монополия в онлайн-шахматах пока в руках других платформ.