Отец Фьюри: «После четвертого раунда Джошуа заплачет. Слезы будут размером с горох»

Джон Фьюри — отец чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри — считает, что у Энтони Джошуа нет шансов в бою с его сыном.



Ранее промоутер Джошуа — Эдди Хирн — заявил о желании провести бой между Фьюри и его клиентом.



— Вы знаете, что инопланетяне на несколько лет опережают нас в развитии, вот так и мой сын опережает Джошуа в способностях, — цитирует Фьюри-старшего BJ Penn со ссылкой на передачу Good Morning Britain. — Джошуа ничего не сможет сделать против Тайсона! У него медленные ноги, у него есть несколько быстрых ударов — двойка, левый крюк, но у его подбородок болтается по воздуху. Вы видели, как он плохо выглядит, когда на него оказывается давление. А Тайсон будет делать больше, чем просто оказывать на него давление! Джошуа заплачет после четырех раундов, слезы будут размером со зрелый горох.



— Я не думаю, что этот бой произойдет, потому что он (Джошуа) слишком напуган, — отметил он. Он завершит карьеру до того, как столкнется с Тайсоном Фьюри. Цыганский король уйдет в отставку, не проведя бой с ним.



Также Джон Фьюри хотел бы, чтобы его сын закончил карьеру в боксе прямо сейчас.



— Я хочу, чтобы мой сын ушел на пенсию, — сказал он. — Это просто мое мнение. Он сделал достаточно, ему больше нечего доказывать.

Since John Fury absolutely nailed the prediction for #FuryWilder It's probably worth looking back at his prediction for Fury v AJ. pic.twitter.com/HmsdgN3bd2