Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Отец Фьюри: «После четвертого раунда Джошуа заплачет. Слезы будут размером с горох»

02:54
Теги:

Джон Фьюри — отец чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри — считает, что у Энтони Джошуа нет шансов в бою с его сыном.

Ранее промоутер Джошуа — Эдди Хирн — заявил о желании провести бой между Фьюри и его клиентом.

— Вы знаете, что инопланетяне на несколько лет опережают нас в развитии, вот так и мой сын опережает Джошуа в способностях, — цитирует Фьюри-старшего BJ Penn со ссылкой на передачу Good Morning Britain. — Джошуа ничего не сможет сделать против Тайсона! У него медленные ноги, у него есть несколько быстрых ударов — двойка, левый крюк, но у его подбородок болтается по воздуху. Вы видели, как он плохо выглядит, когда на него оказывается давление. А Тайсон будет делать больше, чем просто оказывать на него давление! Джошуа заплачет после четырех раундов, слезы будут размером со зрелый горох.

— Я не думаю, что этот бой произойдет, потому что он (Джошуа) слишком напуган, — отметил он. Он завершит карьеру до того, как столкнется с Тайсоном Фьюри. Цыганский король уйдет в отставку, не проведя бой с ним.

Также Джон Фьюри хотел бы, чтобы его сын закончил карьеру в боксе прямо сейчас.

— Я хочу, чтобы мой сын ушел на пенсию, — сказал он. — Это просто мое мнение. Он сделал достаточно, ему больше нечего доказывать.

На счету 31-летнего Фьюри — 30 побед и 1 ничья. У 30-летнего Джошуа — 23 победы и 1 поражение. Джошуа — чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO и IBO.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир