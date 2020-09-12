Константин Цзю: «Уильямс ничего не показал, Харитонову не стоит отталкиваться от этого боя»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в беседе с «СЭ» прокомментировал победы Федора Чудинова и Сергея Харитонова на боксерском вечере в Химках.

— Во время боя Федора было волнительно. Не самый лучший его бой, но методическое давление и опыт сыграли свою роль, — заявил Цзю «СЭ». — Бокс — такая штука, что нужно идти до конца, никогда не останавливаться. Умар Садик был просто не готов к 12 раундам. У него маленький опыт, всего 10 боев. 12 раундов — это даже не 10.

Что касается поединка Харитонова, то это даже не бой был, а что-то непонятное. Если у Сереги есть мотивация и желание чего-то добиться, нужно пробовать дальше. Это был не показательный бой для него. Уильямс уже много лет назад прошел свои пики. Количество проигрышей зашкаливает, ему пора заканчивать. По физическим данным он не был похож на боксера-тяжеловеса. Неинтересный бой, Уильямс ничего не показал. Так что Харитонову не стоит отталкиваться от того, что он побил боксера, который победил Тайсона. Ему не нужно впускать это в голову. Опять же, если он хочет чего-то добиться в боксе, нужно продолжать работу, упорно тренироваться и совершенствоваться. (Сергей Федоров)