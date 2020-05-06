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Холифилд вслед за Тайсоном намекнул на возвращение в бокс

16:20
Эвандер Холифилд и Майк Тайсон. Фото AFP
Эвандер Холифилд и Майк Тайсон. Фото AFP
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Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, легенда бокса Эвандер Холифилд опубликовал в своем Twitter новый пост. 57-летний американец сообщил, что намерен вернуться на ринг.

«Отступление только прокладывает путь к возвращению», — написал Холифилд в Twitter.

Ранее 53-летний Майк Тайсон также заявил о желании возобновить карьеру боксера.

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