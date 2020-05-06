Холифилд вслед за Тайсоном намекнул на возвращение в бокс
16:20
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, легенда бокса Эвандер Холифилд опубликовал в своем Twitter новый пост. 57-летний американец сообщил, что намерен вернуться на ринг.
«Отступление только прокладывает путь к возвращению», — написал Холифилд в Twitter.
Ранее 53-летний Майк Тайсон также заявил о желании возобновить карьеру боксера.
A setback only paves the way for a comeback ? pic.twitter.com/rBbWyVTL5z— Evander Holyfield (@holyfield) May 3, 2020