Холифилд вслед за Тайсоном намекнул на возвращение в бокс

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, легенда бокса Эвандер Холифилд опубликовал в своем Twitter новый пост. 57-летний американец сообщил, что намерен вернуться на ринг.

«Отступление только прокладывает путь к возвращению», — написал Холифилд в Twitter.

Ранее 53-летний Майк Тайсон также заявил о желании возобновить карьеру боксера.