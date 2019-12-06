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Гловацкий и Околи поспорят за вакантный титул WBO

13:03

Эдди Хирн, промоутер 26-летнего британского боксера Лоуренса Околи, сообщил в Twitter, что на проходящей в Японии конвенции WBO был назначен бой за вакантный титул WBO в первом тяжелом весе между Кшиштофом Гловацким и Околи, занимающими первое и второе места в рейтинге в первом тяжелом весе соответственно.

До недавнего времени этот титул принадлежал латвийцу Майрису Бриедису, но он был лишен его после того, как отказался от обязательного матча-реванша с Гловацким. Бриедис принял решение сконцентрировать свои силы на поединке с чемпионом IBF Юниером Дортикосом в рамках финала второго сезона WBSS.

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