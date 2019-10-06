Геннадий Головкин: «После первого раунда казалось, что будет легкий бой»

Представитель Казахстана Геннадий Головкин прокомментировал победу над украинцем Сергеем Деревянченко в бою за вакантный чемпионский пояс IBF в среднем весе.

— Ребята, да ладно вам, — обратился Головкин к гулящей публике после боя. — Спасибо оппоненту, который проделал хорошую работу, уважаю его команду. Уже говорил, что это очень серьезный соперник. Понимаю, что мне нужно было делать в ринге большее. После первого раунда мне казалось, что это легкий бой, но получился тяжелым.

Физически чувствовал себя хорошо. У меня был плохой день, а Сергей очень старался. Для меня это большой опыт. Сейчас я понимаю, на чем мне нужно сосредоточиться.

Головкин победил Деревянченко единогласным решением судей