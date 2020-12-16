Федерация бокса России готова организовать бой Тима Цзю в России

Федерация бокса России поздравила австралийского боксера с российскими корнями Тима Цзю с победой над новозеландцев Боуином Морганом. Боксер защитил титулы WBO Global и IBF Australasian в первом среднем весе.

«Поздравляю Тимофея Цзю с очередной яркой и быстрой победой. Он с гордостью представляет свою легендарную фамилию. Такая преемственность в боксе не может не радовать. Мы с удовольствием следим за развитием его карьеры! И очень хотелось бы увидеть бой Тимофея на территории России, мы готовы это организовать», — прокомментировал победу боксера генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Напомним, что сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю все свои поединки на профессиональном ринге провел на территории Австралии.

26-летний Тим Цзю нокаутировал Моргана в первом раунде. Он остается непобедимым с момента дебюта 17 декабря 2016 года. На счету Цзю-младшего 17 побед (13 — нокаутом) и 0 поражений.