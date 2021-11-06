Петровский: «Нужно дальше оправдывать свое чемпионство и не оплошать»

Российский боксер Марк Петровский, взявший золото чемпионата мира по боксу, заявил, что намерен оправдывать свое чемпионство.

«Бой прошел достаточно плотно, было тяжело. Настраивал себя драться до победного. С упорством и волей к победе я выиграл, — цитирует Петровского РЕН ТВ. — Очень много поздравлений от поклонников пришло, всем большое спасибо. Даже в соцсетях прибавилось 2,5 тысячи подписчиков. Нужно дальше оправдывать свое чемпионство и не оплошать. Товарищи по команде хорошо поддерживали, кричали мне с трибун: «Вперед!» И вообще Сербия — дружелюбная страна, чувствовал большую поддержку от зала», — отметил чемпион.

Он подчеркнул, что его соперник был достаточно напористым и габаритным, до последнего не сдавался. По словам Петровского, он, видимо, где-то упорнее тренировался и больше хотел этой победы, поэтому судьи предпочли россиянина.

Кроме того, он рассказал о перспективах выступления в профессиональном боксе.

«Об этом пока рано думать, так как у меня супертяжелый вес, мне 22 года, что считается юным возрастом для данной весовой категории. Но все впереди, поэтому не будем загадывать, пока любительский бокс», — отметил Петровский.

Также боксер прокомментировал протест со стороны Федерации бокса Армении. По его словам, каждый спортсмен хочет выигрывать. Петровский подчеркнул, что у него нет никаких претензий к оппоненту.

«Я выиграл, протест был отклонен, поэтому все хорошо», — подытожил Петровский.

Чемпионат мира по боксу проходит в Белграде с 25 октября по 6 ноября.