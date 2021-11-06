«Хороший результат». Тренер о серебре Бижамова на ЧМ по боксу

Тренер Джамбулата Бижамова, занявшего второе место на чемпионате мира по боксу, прокомментировал результаты своего подопечного. По словам Рашидбека Ахмедова, второе место — это очень хороший результат, «потому что есть к чему стремиться».

«Второе место — это очень хороший результат. Даже иногда говорят, что лучше быть вторым, чем первым, потому что есть к чему стремиться, появляется мотивация к более продолжительному развитию, — сказал тренер в беседе с РЕН ТВ. - К чему вы будете стремиться, над какими ошибками будете работать, чтобы все-таки забрать чемпионский титул? Я так скажу, второе место, конечно, здорово на чемпионате мира завоевать, учитывая его молодой возраст. Двадцать лет всего парню, но так как с детства у него амбициозные планы, он Европу уже брал, в мире его признавали лучшим боксером, он точно нацелился на победу. Поэтому для него и для нас это шок, мы до сих пор не можем отойти после этого. Хотя второе место — это хорошо, но, когда настраиваешься на первое место и получаешь другое, немножко не по себе. Ну а что поделать, время все лечит, мы дальше будем двигаться и улучшать свои позиции».

По его мнению, взять золото не получилось из-за того, что «противник оказался сильнее».

«Не знаю, он настроен был хорошо, делал все правильно, но противник оказался сильнее. Еще и политика сыграла роль. Раздают медали по странам, чтоб география была», — сказал он.

Бижамов взял второе место в весовой категории до 75 кг на чемпионате мира по боксу в Сербии, проиграв кубинцу Йоэнлису Эрнандесу Мартинесу по решению судей.

Другой российский боксер Марк Петровский стал чемпионом мира в весовой категории свыше 92 килограммов.