Российские биатлонисты заняли десятое место в эстафете на юниорском ЧМ

Мужская юниорская сборная России заняла десятое место в эстафете на чемпионате мира в Обертиллиахе (Австрия). За команду бежали Артем Смирнов, Андрей Вьюхин, Даниил Серохвостов и Михаил Первушин.

Победу одержала сборная Франции, второе место заняла команда Норвегии. Замкнула тройку Чехия.

Обертиллиах (Австрия)

Чемпионат мира среди юниоров

Юниоры

Эстафета 4х7,5 км

1. Франция — 1:12.48,8 (1 штрафной круг + 8 доппатронов)

2. Норвегия — отставание 13,3 (1+10)

3. Чехия — +1.23,5 (0+11)...

10. Россия — +2.54,4 (2+14)