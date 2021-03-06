Российские биатлонисты заняли десятое место в эстафете на юниорском ЧМ
17:37
Мужская юниорская сборная России заняла десятое место в эстафете на чемпионате мира в Обертиллиахе (Австрия). За команду бежали Артем Смирнов, Андрей Вьюхин, Даниил Серохвостов и Михаил Первушин.
Победу одержала сборная Франции, второе место заняла команда Норвегии. Замкнула тройку Чехия.
Обертиллиах (Австрия)
Чемпионат мира среди юниоров
Юниоры
Эстафета 4х7,5 км
1. Франция — 1:12.48,8 (1 штрафной круг + 8 доппатронов)
2. Норвегия — отставание 13,3 (1+10)
3. Чехия — +1.23,5 (0+11)...
10. Россия — +2.54,4 (2+14)
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