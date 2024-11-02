Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 09:05

Серохвостов объяснил, почему считает Кубок МЛКБ одним из главных стартов сезона

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал «СЭ», почему считает Кубок Международной лиги клубного биатлона одним из двух главных стартов сезона.

Кубок МЛКБ пройдет 16-17 ноября в Ханты-Мансийске, он не включен в календарь Союза биатлонистов России. На соревнованиях высокие призовые. Победители гонок получают 1 миллион рублей.

— В интервью «Советскому спорту» ты назвал приближающийся Кубок МЛКБ одним из двух главных стартов сезона. Подготовка к нему тоже идет как к одному из главных стартов?

— Вообще, нет. Хотелось бы, чтобы была как к главному старту. Но если ты подведешься к МЛКБ, то про декабрьские гонки можно забыть. Потому что будет тяжело бегать на спаде. Поэтому готовлюсь как могу. Конечно, хочу там выглядеть очень сильным. Посмотрим, получится или нет. Но приоритет главного старта остается.

— Почему приоритет отдаешь этим соревнованиям?

— Это интересно. На самом деле я больше нацелен на эстафетную гонку, но и масс-старт тоже побегу во всю силу. Это новый формат, который появляется у нас в стране. Надеюсь, что он будет развиваться. От этого и большой к нему интерес.

— Ты говорил, что в масс-старте можно попробовать командную тактику. Обсуждаете ли вы ее сейчас? Насколько вообще реально увидеть, что один тормозит соперников, а партнер по команде убегает?

— Мы даже на чемпионатах и Кубках России иногда такое обсуждаем. Просто обычно все шло не по плану, потому что кто-то хуже себя чувствовал, у кого-то лыжи плохо ехали. Но думаю, что ближе к гонкам это будет у нас обсуждаться. Посмотрим, поддержит ли меня в этом Карим. Я ему уже предлагал пойти со старта full gas (полный газ. — Прим. «СЭ»). Он ответил, что пока не знает, в какой будет форме, поэтому давай подождем. Приедем в Ханты-Мансийск и числа 15-го станет понятно, какая будет тактика, если она вообще будет, — сказал Серохвостов «СЭ».

Полностью интервью Даниила Серохвостова читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Даниил Серохвостов
Читайте также
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 36 голов
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Губернатор сообщил о повреждении семи домов при обстреле Орловской области ВСУ
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
Популярное видео
«Сибирь» настиг кризис
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Серохвостов рассказал о готовности к биатлонному сезону

Серохвостов — о работе с Каминским: «Стали общаться и работать вместе чуть больше»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости