Поварницын заменит Гараничева в смешанной эстафете

Российский биатлонист Евгений Гараничев пропустит смешанную эстафету на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. 31-летнего спортсмена заменит Александр Поварницын.

- Гараничев не побежит, потому что вчера почувствовал недомогание, - сказал тренер резервной мужской сборной России Сергей Белозеров в эфире канала "Матч ТВ". - Утром недомогание перешло в резкую боль в горле. Было решение не напрягать спортсмена. Побежит Поварницын.

Вместе с Поварницыным эстафету побегут Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева.

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