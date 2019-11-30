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Кайшева и Шопин выиграли гонки преследования на первом этапе Кубка России

13:20
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В Ханты-Мансийске у мужчин, а в Тюмени у женщин гонками преследования продолжился первый этап Кубка России по биатлону-2019/20.

В пасьюте у мужчин победу одержал Юрий Шопин, который в спринте был вторым. Серебро взял Алексей Слепов, а бронзовую медаль в первой гонке преследования завоевал Петр Пащенко.

В женской гонке лучший результат продемонстрировала Ульяна Кайшева, она опередила Анну Никулину на 7,3 секунды и Валерию Васнецову на 30,8 секунды.

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