Кайшева и Шопин выиграли гонки преследования на первом этапе Кубка России

В Ханты-Мансийске у мужчин, а в Тюмени у женщин гонками преследования продолжился первый этап Кубка России по биатлону-2019/20.

В пасьюте у мужчин победу одержал Юрий Шопин, который в спринте был вторым. Серебро взял Алексей Слепов, а бронзовую медаль в первой гонке преследования завоевал Петр Пащенко.

В женской гонке лучший результат продемонстрировала Ульяна Кайшева, она опередила Анну Никулину на 7,3 секунды и Валерию Васнецову на 30,8 секунды.