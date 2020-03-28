Халиуллина сдает второй тест на коронавирус

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина в настоящее время находится в больнице под присмотром врачей. Спортсменка сдает второй тест на коронавирус, первый был отрицательным, сообщает РИА «Новости».

— После первого теста коронавирус не подтвержден, сейчас делают второй. Первый — отрицательный. Сейчас нет у нее температуры, нет ничего. Они в больнице находится под присмотром врачей, — сказал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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