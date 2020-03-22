Дмитрий Васильев: «Аввакумова с тренером бегали по всем странам и регионам. Проблема в них самих»

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» высказывания экс-российской биатлонистки Екатерины Аввакумовой о невыносимых условиях работы в сборной Кореи с Андреем Прокуниным и сложностях с выступлениями за сборную Сербии. В интервью «СЭ» Аввакумова раскритиковала IBU за отсутствие решения по ее переходу в сербскую команду.

Ранее Аввакумова выступала за несколько российских регионов, в том числе Санкт-Петербург.

— Насколько я помню, она и ее тренер Вячеслав Никифоров все время что-то искали, бегали по разным странам и регионам, лучшую долю пытались найти. И везде им было все не так. Наверное, тогда надо в себе что-то поискать. Чтобы получить наилучшие условия, надо результат сначала показать. В России условия у всех приблизительно одинаковые. Но они ведь и в Корее попробовали, теперь в Сербии, и снова в обеих странах что-то не устроило.

Екатерина выступала за наш регион, Петербург. По-моему, все было нормально, никаких недоразумений, недопонимания. Но они решили перейти в Краснодарский край, а потом понеслось, по всем краям начали бегать. Вопросы надо себе задать в таком случае. Проблема в них самих, думаю, и больше ни в чем. (Дмитрий Кузнецов)