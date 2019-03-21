Александр Селифонов: "Наши девушки удержатся в топ-5, я в этом не сомневаюсь"

Бывший тренер женской сборной России​ Александр Селифонов уверен, что российские биатлонистки обеспечат себе максимальную квоту в шесть спортсменок на индивидуальные гонки сезона-2019/20. Отрыв женской команды от занимающих 6-е место шведок – 221 балл.

– Наши девушки удержатся в топ-5, я в этом не сомневаюсь, – цитируют "Известия" Селифонова. – В зачет Кубка наций пойдет только спринтерская гонка, поэтому отыграть шведкам практически невозможно. Хотя погода не наша: в Норвегии сейчас очень тепло, и трасса будет мягкая и рыхлая.

Катя Юрлова – герой сезона, она молодец, что так здорово подготовилась к решающему старту – ЧМ – выиграв там долгожданную медаль. Кроме Юрловой у нас есть еще хорошие девушки, которые растут и развиваются. В первую очередь отмечу Женю Павлову и Ульяну Кайшеву. Это талантливые спортсменки, которые способны вырасти в топ-биатлонисток. Главное, подтянуть психологическую составляющую, быть поувереннее в своих силах.