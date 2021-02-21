Норвегия выиграла медальный зачет на ЧМ по биатлону, Россия поделила 7-е место с Украиной и Белоруссией

Сборная Норвегии с большим отрывом выиграла медальный зачет на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Скандинавы выиграли 7 стартов из 12, а также завоевали 3 серебряных и 4 бронзовых медали.

Второй в зачете стала Франция (2 золота, 2 серебра, 3 бронзы). Тройку замкнула Швеция (1 — 3 — 2).

Сборная России завоевала одну бронзовую награду в мужской эстафете, поделив седьмое место с Украиной и Белоруссией.

Итоговый медальный зачет

1. Норвегия: 7 золотых — 3 серебряных — 4 бронзовых (итого 14)

2. Франция: 2 — 2 — 3 (7)

3. Швеция: 1 — 3 — 2 (6)

4. Австрия: 1 — 2 — 0 (3)

5. Чехия: 1 — 0 — 0 (1)

6. Германия: 0 — 2 — 0 (2)

7. Белоруссия: 0 — 0 — 1 (1)

Россия: 0 — 0 — 1 (1)

Украина: 0 — 0 — 1 (1)