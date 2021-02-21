Норвегия выиграла медальный зачет на ЧМ по биатлону, Россия поделила 7-е место с Украиной и Белоруссией
18:02
Сборная Норвегии с большим отрывом выиграла медальный зачет на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Скандинавы выиграли 7 стартов из 12, а также завоевали 3 серебряных и 4 бронзовых медали.
Второй в зачете стала Франция (2 золота, 2 серебра, 3 бронзы). Тройку замкнула Швеция (1 — 3 — 2).
Сборная России завоевала одну бронзовую награду в мужской эстафете, поделив седьмое место с Украиной и Белоруссией.
Итоговый медальный зачет
1. Норвегия: 7 золотых — 3 серебряных — 4 бронзовых (итого 14)
2. Франция: 2 — 2 — 3 (7)
3. Швеция: 1 — 3 — 2 (6)
4. Австрия: 1 — 2 — 0 (3)
5. Чехия: 1 — 0 — 0 (1)
6. Германия: 0 — 2 — 0 (2)
7. Белоруссия: 0 — 0 — 1 (1)
Россия: 0 — 0 — 1 (1)
Украина: 0 — 0 — 1 (1)
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