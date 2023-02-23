Алаев заявил, что проведет заседание комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу 25 апреля

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по футзалу и пляжному футболу пройдет 25 апреля.

«Пришло приглашение, поеду, я же председатель, буду проводить обязательно. Соскучился по коллегам, накопилось много вопросов. Пройдет 25 апреля заседание комитета по футзалу и пляжному футболу», — приводит слова Алаева ТАСС.

6 февраля в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что УЕФА направил в РФС письмо на имя Алаева с приглашением принять участие в заседании комитета по футзалу и пляжному футболу.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.