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Гобер возмущен тем, как на чемпионате мира работают допинг-офицеры

12:34
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Центровой сборной Франции Руди Гобер возмущен поведением допинг-офицеров на чемпионате мира. Игрока «Юты» разбудили рано утром для сдачи допинг-теста после матча с Германией (78:74).

— Разбудили этим утром для сдачи крови и мочи, — написал в своем Twitter Гобер. — На следующий день после позднего поединка, когда я мог бы подольше поспать. Никакого уважения ко времени игроков и к восстановлению. Ужасный способ делать свою работу.

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