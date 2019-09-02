Гобер возмущен тем, как на чемпионате мира работают допинг-офицеры

Центровой сборной Франции Руди Гобер возмущен поведением допинг-офицеров на чемпионате мира. Игрока «Юты» разбудили рано утром для сдачи допинг-теста после матча с Германией (78:74).

— Разбудили этим утром для сдачи крови и мочи, — написал в своем Twitter Гобер. — На следующий день после позднего поединка, когда я мог бы подольше поспать. Никакого уважения ко времени игроков и к восстановлению. Ужасный способ делать свою работу.