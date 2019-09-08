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Главный тренер сборной Литвы покинет свой пост

16:19
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Главный тренер сборной Литвы Дайнюс Адомайтис оставит свой пост. Он уже сообщил о своем решении Федерации баскетбола Литвы, сообщает TalkBasket.

45-летний специалист возглавлял Литву с 2016 года. Сборная Литвы уступила Франции на чемпионате мира-2019 и лишилась шансов попасть в плей-офф турнира. Литовцы подали протест: в концовке встречи игрок французской сборной с нарушением правил помешал мячу попасть в кольцо сборной Франции. Однако протест был отклонен.

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