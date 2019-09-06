Андрей Кириленко: «Я недоволен. Мы можем играть лучше, чем сегодня»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко остался недоволен игрой сборной России в матче 2-го группового раунда чемпионата мира против Польши. Россияне уступили со счетом 74:79 и практически лишились шансов на выход в плей-офф.

— Очень похоже на игру с Нигерией. С такими командами надо делать задел, закреплять его за собой и с ним уверенно выходить в концовку, — сказал Кириленко. — К сожалению, мы позволили им вернуться. Потому что по началу было видно, как поляки осторожничают, не хотят рисковать. В результате в концовке они были удачливее, создали разницу двумя бросками. Каждый чемпионат есть сборная, которая нее котируется, но с турниром набирает ход, удачу, игроки попадают в нужный ритм. Мы были такой в 2007 году. Теперь это Польша. Можно их поздравить, они играли в свой баскетбол.

Очень много моментов во время игры, которые мне не нравятся как игроку. Бывает, что забил две — три атаки, потом глупая потеря — и ты даешь сопернику вернуться. Что сегодня происходило три или четыре раза. Никаких претензий к Андрею Зубкову. Но, например, фол на последней секунде третьей четверти — и мы уходим не с семью очками, а четырьмя. И такая ерунда происходила несколько раз. В итоге пришли в концовку на «качелях». Два трехочковых поставили нас на грань выживания вместо диктовки игры. Как только начинаешь догонять, ты уже спешишь, не разыгрываешь так, как надо.

— Шансов на четвертьфинал у нас мало, если подводить итог — довольны ощущениями от чемпионата?

— Вы правы, теперь мы зависим от всех других команд. Будем бороться до конца. Доволен? Нет, недоволен. Минимум выполнен, но когда ты находишься на таком турнире, то с одной стороны, это здорово, мы вернулись, а с другой — есть недосказанность. Считаю, что эта команда может играть лучше, чем сегодня. (Дмитрий Кузнецов)