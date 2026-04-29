«Локомотив» обыграл «БЕТСИТИ Парму» во втором матче серии

«Локомотив» дома победил «БЕТСИТИ Парму» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 79:76.

Самым результативным игроком и хозяев стал форвард Антон Квитковских, набравший 19 очков, 4 подбора и 1 перехват. У «Пармы» лучшим по результативности стал защитник Брендан Адамс, на счету которого 17 очков, 2 подбора и 3 передачи.

«Локомотив» ведет в серии — 2-0. Следующий матч команд состоится 3 мая в Перми.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Парма» (Пермь) — 79:76 (23:19, 23:23, 12:19, 21:15)

29 апреля. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 2-0