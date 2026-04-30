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30 апреля, 08:45

За Тримбла проголосовали игроки всех 11 клубов Единой лиги

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Кирилл Бурдаков
Статистик

По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который провел «СЭ», лучшим игроком прошедшего регулярного чемпионата Лиги ВТБ признан лидер ЦСКА Мело Тримбл.

31-летний защитник набрал 194 балла, у ближайшего преследователя Джалена Рейнольдса из УНИКСа — 82. В голосовании поучаствовали 132 баскетболиста из 11 клубов турнира. Надо было назвать свой топ-3 лучших игроков регулярного сезона-2025/26. За первое место номинанту полагалось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Интересно, что за Тримбла проголосовали баскетболисты из всех 11 клубов Единой лиги. Дмитрий Кулагин и Джален Рейнольдс получили голоса от 10 команд (россиянина не отметили игроки «Автодора», американца — «Локомотива-Кубань»). В активе Маркуса Бингэма голоса восьми клубов, у Андрея Зубкова и Трента Фрейзера — пяти.

Мело Тримбл.Центральная фигура ЦСКА и король топовых матчей. Игроки Лиги ВТБ выбрали лучшего в регулярке-2025/26

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БК ЦСКА
Мело Тримбл
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