«Зенит» берет уверенный реванш у «Автодора». Бэрон сделал свое дело

Саратовцы не смогли остановить лидеров соперника.

Единая лига ВТБ

«Автодор» — «Зенит» — 75:93 (26:28, 13:23, 18:16, 18:26)

«Автодор»: Чери (19), Джонсон (14 + 6 подборов), Колесников (10)

«Зенит»: Бэрон (18), Лойд (18), Мики (14), Пойтресс (14 + 7 подборов)

Судьи: Петрос Папапетру (Греция), Кристопс Константиновс (Латвия), Максим Житлухин (Россся)

ДС «Кристалл». 1186 зрителей.

На этот раз противостояние «Зенита» и «Автодора» не оправдало вывеску «матч недели» Единой лиги ВТБ. Интрига была только в первой четверти, а затем сказался класс исполнителей клуба из Санкт-Петербурга. В первой половине солировал Билли Бэрон, во второй — Джордан Лойд. Всего гости реализовали 14 из 28 трехочковых (50%). Хавьер Паскуаль берет убедительный реванш у Эмиля Райковича, а «Зенит» опережает «Автодор» в турнирной таблице.

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Амбиции волжан

Месяц назад «Автодор» додавил «Зенит» в Санкт-Петербурге (81:74), продлив свою победную серию до семи матчей, и сенсационно закончил 2021 год на первом месте в турнирной таблице Лиги ВТБ. В этом году коллектив Эмиля Райковича притормозил ЦСКА (65:92). Правда, после неудачной поездки в Москву волжане дважды победили дома в Кубке ФИБА-Европы — британский «Лайонс» (84:81) и турецкий «Бахчeшехир» (75:70).

В этом году «Автодор» готов решать серьезные задачи. Президент клуба Владимир Родионов увеличил бюджет под приглашение черногорского тренера. В Саратов переехали довольно дорогостоящие легионеры: Филипп Скрабб, Грант Джерретт, Ди Джей Фандерберк, Джэрон Джонсон и Кенни Чери. Остался в Саратове и форвард сборной Хорватии Желько Шакич. С такой бандой «Автодор» наверняка вернется в плей-офф Единой лиги, в котором не играл с 2018 года. С другой стороны, Родионов отказался от своей стратегии, когда ставка делалась на собственных воспитанников. Никита Михайловский уехал покорять Австралию, Александр Петенев — за игровой практикой в суперлигу-1, а Антон Квитковский и Виталиюс Пранаускис выходят только в мусорное время. Но когда ты обыгрываешь в несколько раз превосходящие в бюджете УНИКС и «Зенит», то такие вещи прощаются.

С другой стороны, к «Автодору» в этом году все соперники будут относиться гораздо серьезнее. Перед матчем Паскуаль четко дал понять, что для победы в Саратове надо показать свою лучшую игру в обороне и атаке. Особенно это было важно на фоне болезненного поражения от «Монако» в Евролиге.

Бэрон и Лойд решают вторую игру подряд

Особый настрой в этой игре был и у Билли Бэрона. Американец, отлично отыгравший матч с ЦСКА (20 очков), в поединке с «Монако» был не похож сам на себя — он провел на паркете всего 11 минут и за это время успел смазать семь бросков, в том числе пять из-за дуги. В матче с «Автодором» Бэрон смог реабилитироваться не только за эту игру, но и за явно неудачный первый матч с саратовцами — тогда снайпер реализовал три из 10 трехочковых. В воскресенье Билли бил без промаха. 17 очков за восемь минут игрового времени, пять из пяти точных трехочковых.

Такая уверенная игра лидера вселила уверенность в гостей. Они ушли на перерыв с преимуществом в 12 очков. Игроки «Автодора» допустили девять потерь за первую половину (за весь матч в Северной столице было семь), а лидеры команды — Скрабб и Шакич — держались в тени. Хозяева оставались в игре во многом за счет результативных действий Чери.

Райкович понимал, что в перерыве необходимо пойти на серьезные изменения в игре. И надо отдать должное «Автодору» — они боролись до последней секунды. Выиграли третью десятиминутку, смогли найти ключи к Бэрону и заметно улучшили свой процент попаданий с игры. В какой-то момент разница сократилась до 8 очков, но в том и сила «Зенита», что в команде собрано много баскетболистов экстра-класса, способных взять игру на себя в ключевой момент. Во второй половине раз за разом начал попадать Лойд, а Мики и Пойтресс разрывали своих оппонентов под кольцом в четвертой четверти. Заслуженная победа сине-бело-голубых.

Стоит отметить, что Бэрон и Лойд принесли клубу вторую победу подряд в Лиге ВТБ. С ЦСКА этот дуэт набрал 39 очков, с «Автодором» — 36.

— Отличная командная победа, каждый из нашего ростера внес свой вклад в этот успех, — подчеркнул «СЭ» Билли Бэрон. — Зал в Саратове — очень непростое место для игры, поэтому нам нужна была энергия каждого, и мы ее получили. Мы показали свой характер и достойно завершили эту игровую неделю.