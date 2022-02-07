Швед сыграет на Матче звезд в майке с никнеймом «Земфира». Знаменитая певица круто играла в баскетбол

Отличное промо российского баскетбола.

«СЭ» удалось узнать, что участникам Матча звезд-2022 Единой лиги ВТБ разрешили поменять свою фамилию на игровой майке на любой никнейм (прозвище, имена детей, яркий слоган). Данная практика давно опробована в НБА. В 2014 году лига ввела так называемый Nickname Day, позволивший командам написать на майках игроков их прозвища. На спине Леброна Джеймса красовалась надпись King James, у Дуэйна Уэйда — Flash, у Рэя Аллена — Jesus Shuttlesworth, а на спине Андрея Кириленко было написано по-русски «Кириленко». Сама идея понравилась болельщикам — майки с таких игр были уникальными и продавались как горячие пирожки. А перед рестартом сезона НБА-2019/20 баскетболистам и вовсе разрешили заменить фамилии на майках каким-либо политическим лозунгом, слоганом или сочетанием слов.

Прозвища и Земфира

В Европе Единая лига станет первопроходцем в истории с никнеймами. Например, лидеры УНИКСа Марио Хезонья, Джон Браун и Андрей Воронцевич попросили нанести на игровые майки свои прозвища: Super Mario, Mr. Steal и Цевич, а у защитника «Автодора» Евгения Колесникова на спине будет красоваться слоган «Хозяин «волги».

Креативнее же всех поступил Алексей Швед — лучший российский игрок последнего десятилетия. На майке защитника ЦСКА будет красоваться имя знаменитой певицы Земфиры (легенда русского рока дала добро на эту инициативу).

И это не случайный выбор. Земфира Рамазанова не только любит и занимается спортом (последний раз признавалась, что увлеклась сквошем), но и в свое время играла в «лучшую игру с мячом».

Обыгрывала Ясикявичюса, дружила с Калмановичем

Земфира занималась баскетболом в родной Уфе. В 90-х она стала капитаном женской юниорской сборной РСФСР по баскетболу.

«Я была разыгрывающим, — рассказывала певица. — Я была самой маленькой (рост 172 см), зато самой важной. Разыгрывающий вводит мяч в игру, раздает высоким, которые, в свою очередь, забрасывают его в корзину, и кричит: «Играем защиту такую-то, играем нападение такое-то». И бегает туда-сюда больше всех. Играла с третьего класса».

Ее тренер Юрий Максимов утверждал, что Земфира могла бы дорасти до уровня сборной России, если бы продолжила серьезно заниматься.

«До уровня сборной могла дойти, если бы решила несколько своих проблем — в частности, подтянула физические данные и преодолела порог, разделяющий детский спорт от профессионального, — утверждал он в интервью «Бизнес-Онлайн» в 2014 году. — Прекрасный дриблинг, высокий игровой интеллект — у Земфиры все это имелось в наличии. Расскажу историю насчет ее дриблинга. Мы с командой приехали на «Кубок Севера», который проводился в Северодвинске. И там организаторы решил провести конкурс среди разыгрывающих. Участвовали только мальчики. А мы к тому времени уже разучивали дриблинг, финты, все прочее: ведение мяча из-за уха, из-под ноги, двумя-тремя мячами и так далее. Все тренеры команд девочек договорились помочь Земфире, что-то ей подсказывать, куда двигаться, подобрали музыкальное сопровождение и заявили ее вне конкурса. И в финале, по мнению жюри, Земфира обыграла не кого-нибудь, а самого Шарунаса Ясикявичюса».

Выбор между баскетболом и музыкой Земфире пришлось сделать по окончании школы. В интервью «СЭ» она объяснила его очень просто.

«Я достигла своего потолка — выжала максимум из природных данных, которые, признаться, были достаточно средними, — рассказывала в 2015 году певица. — К тому же занятия музыкой в тот момент оказались для меня интереснее, чем баскетбол. Я сразу начала писать песни, погрузилась в неформальную музыкальную среду, поступила в училище искусств, окончив школу. Так что — нет, решение далось легко».

Хотя Земфира продолжала играть после переезда в Москву. Певица выступала за сборную МГУ, когда училась на философском факультете (2004-2006). Есть даже видео, где рок-звезда играет в баскетбол.

Еще одна связь Земфиры с баскетболом — дружба с Шабтаем Калмановичем, бывшим владельцем литовского «Жальгириса» и женского «Спарта энд К». Бизнесмен в том числе помогал певице в ее музыкальной карьере.

«На один из матчей ЦСКА меня, как бывшую баскетболистку, пригласил мой хороший приятель Шабтай Калманович — он несколько лет назад ушел из жизни (был застрелен днем 2 ноября 2009 года. Киллеры выстрелили в него не менее 20 раз. — Прим. «СЭ»). Понятно, что, увидев Александра Яковлевича Гомельского, я бросилась к нему — не могла упустить такую возможность познакомиться. Все-таки в баскетбольном мире он был фигурой номер один», — говорила Земфира «СЭ».

Еще у Земфиры есть совместное фото с молодым Андреем Кириленко. Возможно, 20 февраля мы увидим ее на Матче звезд Единой лиги.