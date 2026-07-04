«Зенит» продлил контракт с центровым Пойтрессом

«Зенит» продлил соглашение с американским центровым Алексом Пойтрессом, сообщила пресс-служба клуба.

Сине-бело-голубые и 32-летний баскетболист воспользовались предусмотренной контрактом опцией продления. Пойтресс останется в «Зените» до конца сезона-2026/27.

В минувшем сезоне игрок принял участие в восьми матчах, после чего получил тяжелую травму колена и перенес операцию на передней крестообразной связке. Он полностью прошел реабилитацию и готов к возвращению на площадку.

Сине-бело-голубые заняли четвертое место по итогам сезона-2025/26 в Единой лиге ВТБ. В полуфинале плей-офф «Зенит» уступил УНИКСу со счетом 3-4 в серии, а затем проиграл «Локомотиву-Кубань» со счетом 2-3 в серии за третье место.