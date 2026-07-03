«Локомотив-Кубань» расторг контракт с нападающим Коско

«Локомотив-Кубань» прекратил сотрудничество с белорусским форвардом Даниилом Коско, сообщила пресс-служба баскетбольного клуба.

Стороны договорились о досрочном расторжении действующего контракта.

В сезоне-2025/26 Единой лиги ВТБ средняя результативность форварда, сыгравшего в 38 матчах, составила четыре очка, 1,1 передачи и 4,2 подбора.

В прошедшем сезоне «Локомотив-Кубань» стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ. В серии за третье место краснодарцы обыграли «Зенит» (3-2).