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«Локомотив-Кубань» расторг контракт с нападающим Коско

Сергей Филин

«Локомотив-Кубань» прекратил сотрудничество с белорусским форвардом Даниилом Коско, сообщила пресс-служба баскетбольного клуба.

Стороны договорились о досрочном расторжении действующего контракта.

В сезоне-2025/26 Единой лиги ВТБ средняя результативность форварда, сыгравшего в 38 матчах, составила четыре очка, 1,1 передачи и 4,2 подбора.

В прошедшем сезоне «Локомотив-Кубань» стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ. В серии за третье место краснодарцы обыграли «Зенит» (3-2).

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БК Локомотив-Кубань
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