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Сегодня, 07:50

«Зенит» сохранит Андре Роберсона

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Как стало известно «СЭ», Андре Роберсон останется в «Зените». Стороны решили воспользоваться опцией продления контракта опытного форварда на сезон-2026/27.

Роберсон был, пожалуй, самым стабильным легионером сине-бело-голубых в Единой лиге ВТБ-2025/26. На свой пик американец вышел в плей-офф, став героем серии с «Уралмашем» и здорово отыграв полуфинал с УНИКСом.

В среднем форвард, которого чаще использовали на позиции центрового, набирал 9,2 очка, 6,8 подбора, 1,8 передачи и 1,2 перехвата. Андре был номинирован на приз лучшего защищающегося игрока сезона, но награду получил его партнер по «Зениту» Георгий Жбанов.

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БК Зенит
Андре Роберсон
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