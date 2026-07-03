Кириленко сравнил «Нью-Йорк» с «Пармой»

Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «СЭ» подвел итоги сезона в Единой лиге ВТБ и Суперлиге.

— Поделитесь впечатлениями от сезона Единой лиги ВТБ?

— Мы увидели привычное доминирование четырех команд. Время от времени какая-то из них проваливается, но в этом году все четыре выглядели более-менее стабильно. ЦСКА заслуженно победил. На мой взгляд, у армейцев чуть больший запас прочности, чем у тройки претендентов на медали. По составу «Зенит» был даже интереснее, но ЦСКА — сыграннее и стабильнее. У УНИКСа тоже очень неплохая банда, но два финала: и в Кубке, и в чемпионате — как будто не получились: дошли, а сам финал вышел скомканным.

«Локомотив-Кубань» мне очень симпатичен и по праву забрал бронзовую серию, потому что, наверное, больше хотел. Радует, что Сева Ищенко у них на первых ролях. Из остальных команд отмечу «Уралмаш»: на протяжении сезона он регулярно кусал лидеров. МБА, победивший в Кубке России, хорошо смотрелся. Еще, наверное, «Парма» где-то в этой когорте с МБА и «Уралмашем». «Нижний Новгород», «Автодор», «Енисей» выглядели чуть слабее именно в контексте серьезной борьбы с лидерами.

Отдельно хочется отметить внутрисезонный Кубок. Очень понравилась его организация, а «Финал четырех» в Петербурге заслуживает отдельных слов благодарности — это был настоящий праздник. И финал, и матч за третье место получились отличными: Пермь совершила камбэк года, практически как «Нью-Йорк» против «Сан-Антонио», — догнала «Зенит» и забрала бронзу.

— Как оцените сезон в Суперлиге?

— Для меня Суперлига разделилась на две части: регулярка и плей-офф. В сезоне очень понравилось «Динамо» из Владивостока. Они выглядели мощно и напористо и не зря в наступающем сезоне дебютируют в Единой лиге ВТБ. В плей-офф они стали главным разочарованием. Команда из Новосибирска, как раз выбившая Владивосток, стала главным открытием. Еще хочется отметить команду из Челябинска.

Чемпионат был очень сильным и еще более непредсказуемым. Шесть-семь команд в разное время могли бы обыграть друг друга. Изменись ход игр хоть немного — получили бы другие пары в плей-офф. Все признали состоятельность проведения стадии плей-ин и увеличение финальной серии до четырех побед.

Добавлю, что у Челябинска и Уфы прекрасное будущее. Клубная система выстроена правильно: есть структура работы с детьми, которая должна принести подпитку в будущем. Многим не хватает инфраструктуры в плане залов, но это все впереди. Видна большая поддержка руководства регионов, а менеджеры стараются создавать конкурентные коллективы.

Хочется отметить и «Химки»: из года в год вроде бы что-то не получается, но они все равно раз за разом добираются до финальных стадий Кубка и чемпионата. Видимо, традиции подмосковного баскетбола здесь играют свою роль.