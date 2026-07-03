«Валенсия» сделала предложение защитнику «Зенита» Фрейзеру

«Валенсия» сделала предложение защитнику «Зенита» Тренту Фрейзеру, сообщает BasketNews.

По информации источника, 27-летний американец пока не определился с продолжением карьеры. При этом интерес к Фрейзеру также проявляют несколько клубов Евролиги.

В сезоне-2025/26 Фрейзер в среднем набирал 12,8 очка, делал 2 подбора и 5,2 передачи за матч.

«Зенит» дошел до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступил УНИКСу со счетом 3-4 в серии.

Фрейзер выступает за петербургский клуб с февраля 2023 года.