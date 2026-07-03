Елатонцев получил статус свободного агента

Как стало известно «СЭ», центровой сборной России Кирилл Елатонцев официально завершил выступление за «Локомотив-Кубань». Это определилось после заседания комиссии РФБ по статусу игроков, которое состоялось в пятницу, 3 июля.

Теперь Елатонцев считается свободным агентом и может подписать контракт с новым клубом этим летом. Краснодарцы должны выдать игроку открепительное письмо. Ранее Кирилл в интервью «СЭ» рассказывал, что к нему есть интерес как российских, так и иностранных клубов.

В конце апреля Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА) в Москве завершил слушание по спору между «Локомотивом-Кубань» и Елатонцевым. Арбитры НЦСА вынесли решение, что 23-летний бигмен должен выплатить денежную компенсацию клубу. Сумма не разглашалась, но игрок оказался удовлетворен финальным решением.