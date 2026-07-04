УНИКС объявил об уходе канадского форварда Пьерра

Форвард Дишон Пьерр покинул УНИКС, сообщила пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что 32-летний канадей продолжит карьеру в другой команде.

Пьерр присоединился к УНИКСу летом 2025 года, перейдя из турецкого «Бешикташа». В сезоне-2025/26 форвард провел за казанскую команду 29 матчей. В среднем он набирал 10,1 очка, делал 4,4 подбора и 1,9 результативной передачи за 23 минуты на площадке.

В сезоне-2025/26 УНИКС дошел до финала Единой лиги ВТБ, где уступил ЦСКА со счетом 0-4 в серии.