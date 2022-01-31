«Астана» проиграла «Зелен-Гуре»

«Зелена-Гура» одержала победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 91:83 в пользу польского клуба.

«Зелена-Гура» после 12 матчей занимает предпоследнее место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Астана», проведшая 9 игр, на строчку выше.

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«Зелена-Гура» — «Астана» (Нур-Султан) — 91:83 (26:18, 22:20, 23:23, 20:22)

31 января.