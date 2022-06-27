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Сегодня, 12:25

Защитник «Енисея» Герасимов подписал новое соглашение с клубом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник Тимофей Герасимов подписал новое соглашение с «Енисеем». Контракт рассчитан на один год.

«Мне кажется я показал, что могу играть на таком высоком уровне, и, собственно, весь тренерский состав под руководством Анзуловича мне очень сильно в этом помог. Буду стараться прогрессировать дальше на радость болельщикам и для больших результатов команды! На мое решение остаться в Красноярске, очень большую роль сыграло то, что Дражен остается в клубе», — приводит слова Герасимова сайт клуба.

Средние показатели 25-летнего баскетболиста в 21 матче Единой Лиги ВТБ — 6,6 очка, 3,4 подбора, 3,3 передачи, 1,1 перехвата за 23 минуты на паркете. Процент реализации 2-х очковых бросков — 47,5, штрафных — 90,0.

В минувшем сезоне Герасимов дебютировал в составе сборной в квалификационном матче против Нидерландов (80:69). За 21 минуту на площадке его статистика составила — 7 очков, 4 подбора, 1 передача и 1 перехват

Источник: https://basket-enisey.ru/news/?id=5558
БК Енисей
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