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Состав «Енисея» пополнил разыгрывающий Кэллисон

Павел Лопатко

«Енисей» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Чарльзом Кэллисоном. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

В сезоне-2025/26 30-летний американец играл за немецкий «Вайсенфельс». В 33 матчах он набирал в среднем 14,8 очка и 4,4 передачи с процентом попаданий из-за дуги 36,8. Завершал сезон он в израильском «Ирони Кирьят-Ата» — в четырех матчах у него было в среднем 9,8 очка и 3,8 подбора.

Также Кэллисон играл за команды из Литвы, Дании, Швеции, с Украины и из Нидерландов.

Источник: БК «Енисей»
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БК Енисей
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