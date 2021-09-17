РФПИ стал партнером Единой лиги ВТБ
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стал спонсором Единой лиги ВТБ, сообщается на официальном сайте фонда.
Соглашение заключено в рамках реализации инициативы «Спорт без ковид». Программа направлена на поддержку безопасного возвращения зрителей на баскетбольные арены, полноценного выхода баскетбола и других массовых видов спорта из пандемии, в том числе, благодаря вакцинации вакциной «Спутник V», инвестором которой выступил РФПИ.
«Мы все в прошедшем сезоне стали свидетелями того, какое разрушительное воздействие оказала эпидемия коронавируса на спортивные мероприятия как в России, так и по всему миру. Из-за введенных антиковидных ограничений любители спорта — и фанаты баскетбола не в последнюю очередь — были лишены возможности посещать матчи и болеть за свои любимые команды. Единственный способ вернуть болельщиков на трибуны, а вместе с ними и атмосферу праздника — это массовая вакцинация», — приводит сайт РФПИ слова почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова.
Сезон-2021/22 Единой лиги ВТБ стартует 18 сентября матчем УНИКС — «Зенит», начало которого запланировано на 16.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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