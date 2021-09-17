РФПИ стал партнером Единой лиги ВТБ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стал спонсором Единой лиги ВТБ, сообщается на официальном сайте фонда.

Соглашение заключено в рамках реализации инициативы «Спорт без ковид». Программа направлена на поддержку безопасного возвращения зрителей на баскетбольные арены, полноценного выхода баскетбола и других массовых видов спорта из пандемии, в том числе, благодаря вакцинации вакциной «Спутник V», инвестором которой выступил РФПИ.

«Мы все в прошедшем сезоне стали свидетелями того, какое разрушительное воздействие оказала эпидемия коронавируса на спортивные мероприятия как в России, так и по всему миру. Из-за введенных антиковидных ограничений любители спорта — и фанаты баскетбола не в последнюю очередь — были лишены возможности посещать матчи и болеть за свои любимые команды. Единственный способ вернуть болельщиков на трибуны, а вместе с ними и атмосферу праздника — это массовая вакцинация», — приводит сайт РФПИ слова почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова.

Сезон-2021/22 Единой лиги ВТБ стартует 18 сентября матчем УНИКС — «Зенит», начало которого запланировано на 16.00 (мск).