Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Экс-форвард «Юты» Брэнтли может стать игроком УНИКСа

04:54
Теги:

Форвард Джаррелл Брэнтли может продолжить карьеру в России. По информации BasketNews, УНИКС может подписать 25-летнего американца.

На этой неделе «Юта» отчислила Брэнтли из состава. За «Джаз» он выступал в течение двух сезонов.

В прошлом сезоне Брэнтли сыграл в 28 матчах НБА, набирая в среднем по 2,3 очка и 1,0 подбора.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Таджикский боец надел после победы на турнире в Москве футболку с портретом шаха Масуда
Ветерана с огромным опытом НХЛ списали в родной «Магнитке». Он ушел к заклятым врагам и сейчас второй снайпер КХЛ
Губерниев рассказал о своей зарплате на «Матч ТВ»
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд