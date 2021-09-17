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«Нижний Новгород» усилился разыгрывающим из чемпионата Германии

12:49
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«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Лазериком Джонсом.

Соглашение с 31-летним американцем рассчитано до конца сезона-2021/22. Баскетболист будет выступать под 11-м номером.

Публикация от Nizhny Novgorod (@nn_basket)

Предыдущим клубом Джонса был немецкий «Байройт», баскетболист набирал в среднем 6,6 очка, 1,2 подбора и 2,5 передачи за матч.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32889

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Иван Торопцев все материалы автора

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