Кириленко — о матче сборной России с «Локо»: «У молодежи чувствуется острый дефицит игр на высоком уровне»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча сборной России с «Локомотивом-Кубань». В Краснодаре хозяева смогли одержать победу (78:72).

«Юбилей удался на славу — «Локомотив» с размахом отметил 80-летие! И градус эмоций был по-настоящему топовым.

Еще на разминке ловил себя на мысли: да тут почти сборная России в двух составах! За «Локо» выступал ряд игроков, которых еще полгода назад мы видели в национальной команде, — Фирсов, Барашков, Квитковских, Самойленко, Темиров... Знакомые фамилии, проверенные в деле.

А молодежь — отдельный сюжет. Витя Хряпа не зря подметил: это настоящая молодежная сборная — кипит, горит, играет на эмоциях. Отсюда и погрешности, и ошибки — но сколько в этом страсти!

«Локомотив» смотрелся иначе: уверенно, по-взрослому. Команда, которая давно живет в ритме профессионального баскетбола — не суетится, грамотно держит паузы, чувствует темп. Этот контраст — юношеский задор против хладнокровной уверенности — и задавал драматургию матча.

Отсюда и промахи: Огарков, Новиков — моменты, где мяч буквально просился в кольцо, а вместо этого заставлял хвататься за голову: «Ну вот же, ну забей!» Впечатления — отличные, но и поводов для работы хватает. Особенно для молодежи: чувствуется острый дефицит матчей на высоком уровне — эту нехватку видно в каждом эпизоде.

И здорово, что «Локомотив» пошел навстречу и устроил этот спарринг в окно для сборных. И зрителям праздник, и самим ребятам — отличная проверка на прочность. Да и «Локо» потихоньку втягивался по ходу встречи. В общем, полезный и яркий матч — то, что нужно», — подчеркнул Кириленко «СЭ».