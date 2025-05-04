«МБА-МАИ-Юниор» впервые в истории стал чемпионом молодежной Единой лиги ВТБ

«МБА-МАИ-Юниор» впервые в истории выиграл молодежную Единую лигу ВТБ.

В финале подопечные Александра Афанасьева победили «ЦСКА-Юниор» (77:75). Решающее попадание с финальной сиреной на счету центрового «МБА-МАИ-Юниор» Максима Огаркова, которого признали MVP «Финала четырех». В финале Огарков набрал 14 очков, 7 подборов и 8 блок-шотов.

В символическую пятерку попали Владимир Семенченко («Пари НН-Юниор»), Александр Поротников («Зенит-М»), Николай Нацвлишвили, Илья Ермаков (оба — «ЦСКА-Юниор») и Матвей Падиус («МБА-МАИ-Юниор»).

Лучший тренером сезона-2024/25 признан наставник победителей Александр Афанасьев.